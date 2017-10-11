Неделя моды в Париже: Chloe. Весна-лето, 2018

В дебютной коллекции для дома Chloe Наташа Рамсей-Леви приветствует романтизм бохо-шика и девушек, предпочитающих интеллектуальный стритстайл.

Показ новой коллекции французского дома Chloe стал одним из главных событий прошедшей в Париже Недели моды. На шоу была показана долгожданная дебютная работа Наташи Рамсей-Леви на посту креативного директора марки. Учитывая послужной список дизайнера, включающий сотрудничество с Louis Vuitton и Balenciaga, коллекция должна была произвести настоящий фурор. По большому счету, ожидания приглашенных на показ ожидались: коллекция напомнила и о фирменном стиле Chloe, и об оригинальной манере самой Рамсей-Леви.

В интервью за кулисами показа дизайнер подчеркнула, что в новой коллекции говорит не просто об одежде, а обращается к личности женщины. О своей манере работать Наташа рассказала, что, создавая эскизы, не просто рисует линии силуэта, но думает об общем виде, старается привести к гармонии форму и содержание. Такой подход сразу же читается по первым же образам новой коллекции, в основе которое бохо-шик с его интерпретациями викторианских платьев, оккультные символы, кивок в сторону стиля сафари, прямые рубашки и брюки и деним в духе поп-культуры. В итоге обновленный дом Chloe смотрится очень привлекательно, современно, концептуально и эстетично.