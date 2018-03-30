Неделя моды в Париже: Comme des Garcons. Осень, 2018

В будущем сезоне Рей Кавакубо предпочитает быть радостной и остается в авангарде моды.

1 / 16 Comme des Garcons. Осень, 2018































В осенне-зимней коллекции Рей Кавакубо обращается к нескольким источникам вдохновения. Здесь можно увидеть и аллюзии на тему старомодных юбок фру-фру, и попытки превратить женщин в ходячие цветы, и силу принцессы Леи, и элементы поп-культуры, как на разрушенном свитере с изображением Бетти Буп. Коллекция Comme des Garcons как всегда не отличается многословностью, но масштаб ассоциаций, которые она вызывает, ее образность поражают. Рей Кавакубо представила всего 16 луков, но они произвели настоящий фурор благодаря бодрому и очень радостному миксу костюма XVIII века, цветочному безумию, игрушек и диванных подушек и безграничной фантазии дизайнера.