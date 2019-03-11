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Comme Des Garcons (45)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Comme des Garcons. Осень, 2019

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  • 11 Марта 201919:59
Сюжеты: Comme Des Garcons, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2019-20

Под угрожающими резиновыми доспехами и капюшонами палача в новых образах Рей Кавакубо можно было разглядеть базовую линию реальной одежды.

В прошлом сезоне Рей Кавакубо, как известно, объявила об изменении направления развития своей марки. Дизайнер решила отойти от концептуальности и точки, в которой одежда становится абстрактной. Представляя новую коллекцию, Кавакубо рассказала журналистам, что шарила в темноте, работая с новым методом. При этом Рей создала очень сильные образы, в которых «несколько маленьких теней объединяются в единое целое». В коллекции заметна зловещая и агрессивная атмосфера, которая при ближайшем рассмотрении рассеивается, а под резиновыми латами и колпаками палача обнаруживается вполне реальная базовая одежда.

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