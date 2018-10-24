Неделя моды в Париже: Comme des Garcons. Весна, 2019

В новой эмоциональной коллекции Рей Кавакубо пытается заглянуть внутрь себя и обнаружила полную темноту.

Один из самых талантливых и креативных дизайнеров мира исследует в новой коллекции себя и свое место во Вселенной. В попытке найти свою личность Рей Кавакубо обращает взгляд внутрь и обнаруживает полную темноту. Она знает, что она существует, но где конкретно она находится? Результатом исследований стала очень эмоциональная и философская коллекция абстрактных образов. Дизайнер создает странные силуэты и модели с объемными накладками и деталями, в которых, возможно, и прячется ее личность. С другой стороны, эти накладки напоминают о плюмажах и истории женского костюма, хотя и выглядят как минимум необычно. Важной составляющей коллекции стал черный цвет, за которым Кавакубо прячет личность своей лирической героини.