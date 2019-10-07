Неделя моды в Париже: Comme des Garcons. Весна, 2020

На этот раз модная авангардистка Рей Кавакубо смешивает елизаветинский ренессанс и традиционный японский костюм.

Сказать, что Рей Кавакубо – экспериментатор, все равно, что сказать, что Париж – красивый город. Этот дизайнер осмеливается ворваться в доселе неизведанную сферу и бесстрашно, с присущей ей экстравагантностью работать с материалом. Так произошло и в этот раз: Рей взяла костюм елизаветинской эпохи, препарировала его и смело дополнила элементами привычного ей кимоно. Но у коллекции есть и еще одна важная составляющая – наряды, которые Кавакубо представила в Париже, станут костюмами к опере «Орландо» по роману Вирджинии Вульф, над которой сейчас работает композитор Ольга Нойвирт. Премьера назначена на 8 декабря.