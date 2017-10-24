Неделя моды в Париже: Comme des Garcons. Весна-лето, 2018

На этот раз большая оригиналка Рей Кавакубо предпочла работать с гипертрофированными объемами и принтами из мира высокого искусства.

1 / 15 Comme des Garcons. Весна-лето, 2018





























Что касается декора, то дизайнер сосредоточилась на бессмертном наследии Леонардо да Винчи. Кое-кто из критиков даже провел параллель между самим показом и полотном «Тайная вечеря» с 13 героями. Однако Кавакубо вряд ли апеллирует к теме христианства и, скорее, в очередной раз пытается объединить утилитарность моды и духовность высокого искусства. Противоречивыми и в чем-то провокационными принтами дизайнер покрывает огромные площади ткани, из которой потом создает свои невероятные скульптуры. Гипертрофированный объем и деконструкция одежды по-прежнему вдохновляют Рей, которая в очередной раз выступает в авангарде моды. При этом ее невероятные модели вполне функциональны, что само по себе делает дизайнера настоящим мастером.