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Comme Des Garcons (34)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Comme des Garcons. Весна-лето, 2018

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  • 24 Октября 201711:58
Сюжеты: Comme Des Garcons, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2018

На этот раз большая оригиналка Рей Кавакубо  предпочла работать с гипертрофированными объемами и принтами из мира высокого искусства.

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  • Comme des Garcons. Весна-лето, 2018

Что касается декора, то дизайнер сосредоточилась на бессмертном наследии Леонардо да Винчи. Кое-кто из критиков даже провел параллель между самим показом и полотном «Тайная вечеря» с 13 героями. Однако Кавакубо вряд ли апеллирует к теме христианства и, скорее, в очередной раз пытается объединить утилитарность моды и духовность высокого искусства. Противоречивыми и в чем-то провокационными принтами дизайнер покрывает огромные площади ткани, из которой потом создает свои невероятные скульптуры. Гипертрофированный объем и деконструкция одежды по-прежнему вдохновляют Рей, которая в очередной раз выступает в авангарде моды. При этом ее невероятные модели вполне функциональны, что само по себе делает дизайнера настоящим мастером.

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