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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Dior Homme. Осень, 2020

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  • 31 Января 202011:55
Сюжеты: Dior, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2020-21

В осенне-зимней коллекции Ким Джонс смешал стиль панк-дизайнера и стилиста Джуди Блейма с наследием парижского кутюрного дома.

Первым выходом на последнем показе Dior Homme стало оперное пальто из серого атласа , украшенное огромной розеткой из шарфа с бахромой. Под ним – вышитый мотивами пейсли свитер, брюки в полоску и завершающий штрих – белые вечерние перчатки. Этот образ идеально описывает всю коллекцию, в которой кутюрные традиции дома мешаются с памятью о стилисте, ювелире, дизайнере и панке Джуди Блейме. Коллекцию можно рассматривать очень долго! Сам Джонс о ней сказал: «Я просто хотел, чтобы это было празднично».

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