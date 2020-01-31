Неделя моды в Париже: Dior Homme. Осень, 2020

В осенне-зимней коллекции Ким Джонс смешал стиль панк-дизайнера и стилиста Джуди Блейма с наследием парижского кутюрного дома.

Первым выходом на последнем показе Dior Homme стало оперное пальто из серого атласа , украшенное огромной розеткой из шарфа с бахромой. Под ним – вышитый мотивами пейсли свитер, брюки в полоску и завершающий штрих – белые вечерние перчатки. Этот образ идеально описывает всю коллекцию, в которой кутюрные традиции дома мешаются с памятью о стилисте, ювелире, дизайнере и панке Джуди Блейме. Коллекцию можно рассматривать очень долго! Сам Джонс о ней сказал: «Я просто хотел, чтобы это было празднично».