Неделя моды в Париже: Dior. Осень, 2017

Мария Грация Кьюри представила в столице Франции по-настоящему гениальную коллекцию, которая может стать идеальным обновлением для легендарного стиля парижанок.

1 / 68 Dior. Осень, 2017







































































































































Итак, новый креативный директор Dior представила в Париже свою вторую коллекцию. Эти образы сразу же вызвали массу положительных отзывов, а Мария Грация закрепила за собой статус гениального дизайнера. Кьюри работал, руководствуясь идеей создания практичной и функциональной одежды на каждый день, которую редко встретишь в коллекциях Dior. Дизайнер также взяла на вооружение современный феминизм и парижский шик, который десятилетиями считается идеальным стилем женской моды.

Одной из эффектных находок Кьюри стал выбор в пользу классического синего цвета. Мария Грация лишь немного разбавила его монохромными образами, но отказалась от ярких красок и принтов. За основу модельного ряда были взяты брюки, жакеты, куртки и рубашки, которые при этом не назовешь гендерно нейтральными или маскулинными. Дизайнер точно знает, что такое женственность и романтика, даже прибегая к прямым, почти минималистичным линиям.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что Кьюри заметно демократизировала традиционный стиль Dior. Дизайнер сумела ввести в коллекцию даже джинсы, не навредив ДНК парижского дома моды. Мария Грация также использовала кожу и элементы, заимствованные в милитари и военно-морской форме. Однако нежный тюль, живописная вышивка и расслабленные ткани не дали коллекции стать грубой.