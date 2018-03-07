Неделя моды в Париже: Dior. Осень, 2018

Работая над новой коллекцией, Мария Грация Кьюри вдохновлялась Летом любви 1968 года и молодежной культурой эпохи хиппи.

1 / 54 Dior. Осень, 2018











































































































Итальянский дизайнер продолжает обновлять стиль классического парижского дома. Мария Грация Кьюри привносит в атмосферу старого ателье новые элементы и настроения. На этот раз в центре внимания модельера протестные движения 1960-х, сексуальная свобода и молодежная культура эпохи хиппи. Однако Кьюри фокусируется лишь на позитивных и романтических моментах, исключая из воспоминаний, например, убийства Мартина Лютера Кинга и Бобби Кеннеди. От этого новая коллекция Dior немного проигрывает.

Впрочем, все усилия Марии Грации Кьюри направлены как раз на то, чтобы создать позитивное настроение, которого часто не хватает современному миру. Под руководством дизайнера парижский дом становится более энергичным, сексуальным и молодежным. Кьюри – очень смелый дизайнер, благодаря чему с каждым сезоном привлекает внимание более многочисленной аудитории.