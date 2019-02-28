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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Dior. Осень, 2019

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  • 28 Февраля 201922:06
Сюжеты: Dior, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2019-20

Мария Грация Кьюри предложила много красивой – умной и актуальной – одежды, которую можно носить каждый день.

Для таких мастодонтов модной индустрии Dior, выпуск одежды, которую можно носить без страха испортить, – вопрос животрепещущий. Дорогие ткани, сложный крой, декоративные элементы, ручная работа… В итоге вещи превращаются в произведения искусства, которые непрактичны и хрупки. Однако Марии Грации Кьюри, кажется, удалось разобраться с этой проблемой. Дизайнер создала большую коллекцию, которая, безусловно, прекрасна, но главное – практична, функциональна и жизнеспособна. Это может смущать поклонниц старого стиля Dior, ведь Кьюри больше интересуется реальностью, а не сказками, и предпочитает работать с живыми женщинами, а не образами.

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