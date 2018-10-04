Неделя моды в Париже: Dior. Весна, 2019

Свою новую коллекцию для парижского дома моды Мария Грация Кьюри посвятила искусству танца.

Гости весенне-летнего шоу Dior оказались в сказочной атмосфере танца. Мария Грация Кьюри посвятила свою новую коллекцию, созданную для парижского дома моды, посвятила этому искусству. В качестве главных муз и источников вдохновения дизайнер выбрала знаменитых хореографов Пину Бауш и Шарон Эяль. Такая естественная для моды тема полно и очень красиво раскрывается в новых образах, которые выглядят элегантно, легко и по-парижски романтично. Сопровождался показ танцевальным шоу труппы Эяль.

Что касается непосредственно одежды, эту коллекцию можно назвать лучшей в портфолио Кьюри за то время, которое она работает в Dior. Танцевальные мотивы позволили дизайнеру отказаться от строгости и четких конструкций в пользу летящих и струящихся форм. По сути, эти образы являются чистой лирикой воплощенной в одежде. За это ощущение отвечают тончайшие ткани, драпировки, эфирные вышивки и пышные юбки.