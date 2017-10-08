Неделя моды в Париже: Dior. Весна-лето, 2018

Мария Грация Кьюри представила на парижской Неделе рассказ о молодых женщинах, наделенных уверенностью в себе и эксцентричностью.

1 / 78 Dior. Весна-лето, 2018



























































































































































В честь 70-летия парижского дома Мария Грация Кьюри решила переосмыслить традиционные коды марки. Дизайнер по-новому взглянула на женственность, которая всегда отличала коллекции Christian Dior. Новая героиня Dior стала намного моложе, сильнее и эксцентричнее, она мастерски обращается с собственной самодостаточностью и не ставит перед собой задачу удивлять окружающих.

Весенне-летняя коллекция Dior – это довольно смелое обращение с тем, что было накоплено домом за 70 лет его славной истории. Теперь марка смотрится очень современно, а Кьюри своими образами попадает в точку. Дизайнер работает с яркой палитрой, использует пайетки и причудливый мотив дракона. Слоистые образы сочетают прозрачные фактуры, под которыми скрываются бюстье в спортивном духе, комбинезоны и нижнее белье. Смотрится все очень впечатляюще, но при этом по-диоровски элегантно.