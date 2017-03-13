Неделя моды в Париже: Dries Van Noten. Осень, 2017

Юбилейный – сотый – показ Дриса Ван Нотена прошел под знаком феминизма и ностальгии.

1 / 63 Dries Van Noten. Осень, 2017





























































































































Феминизм, выражаемый через моду, стал главной темой осенне-зимней коллекции Ван Нотена. Дрис не формулировал свои мысли в политическом ключе, но выбрал в качестве героини сезона женщин, безусловно, сильную. Чтобы расставить правильные и выразительные акценты, дизайнер даже заимствовал кое-что из своей весенней мужской коллекции 1992 года. Отсюда взялись увеличенные объемы, гипертрофированные плечи и грубоватые пиджаки.

Обратившись к собственным архивам, Дрис пригласил в шоу и моделей, с которыми работал в разное время. В этот вечер на подиум вышли такие известные девушки, как Кристина, Амбер Валлетта, Энн Кэтрин Лакруа, Кэролин Мерфи, Алек Век, Сесилия Канцлер, Элиза Кромбез, Эрин О’Коннор, Эстер де Йонг, Гвиневра Ван Сиенус, Кирстен Оуэн, Лия Кебеде и Наджа Ауэрманн. Благодаря их участию шоу стало еще боле зрелищным и атмосферным.

Еще одним важны момент коллекции стали принты, мастером которых давно считается Ван Нотен. Дизайнер использовал свои любимые паттерны из старых коллекций, дополнительные узоры и довольно смелую палитру. Это особенно красиво смотрится на расслабленных шелковых и бархатных платьях. Искусственный мех эффектно дополнил образы.