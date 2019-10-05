Неделя моды в Париже: Elie Saab. Весна, 2020

На этот раз дизайнер играет с яркими цветами и золотыми аксессуарами и создает коллекцию, вдохновленную разнообразием африканского пейзажа.

Работая над весенне-летней коллекцией, Эли Сааб обратил свой взор в сторону ариканских пейзажей и африканской культуры. Отсюда эти богатые плиссировки с воротниками под горло и великолепные закатные оттенки. Геометрические узоры и блеск золота тоже прилагаются. Все это смешивается в такой бодрый микс, что гости показа, сами того не заметив, перенеслись из африканской саванны в... клуб Studio 54.