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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Elie Saab. Весна, 2020

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  • 05 Октября 201911:18
Сюжеты: Elie Saab, Весна-лето 2020, Неделя моды в Париже

На этот раз дизайнер играет с яркими цветами и золотыми аксессуарами и создает коллекцию, вдохновленную разнообразием африканского пейзажа.

Работая над весенне-летней коллекцией, Эли Сааб обратил свой взор в сторону ариканских пейзажей и африканской культуры. Отсюда эти богатые плиссировки с воротниками под горло и великолепные закатные оттенки. Геометрические узоры и блеск золота тоже прилагаются. Все это смешивается в такой бодрый микс, что гости показа, сами того не заметив, перенеслись из африканской саванны в... клуб Studio 54.

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