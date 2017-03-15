Неделя моды в Париже: Fenty Puma by Rihanna. Осень, 2017

Бунтующие студентки, панки, готы и спорт стали основой образного ряда новой коллекции Рианны.

1 / 53 Fenty Puma by Rihanna. Осень, 2017









































































































Свою третью коллекцию для Fenty Puma Рианна показала в Национальной библиотеке Франции, где подиум из себя представлял сдвинутые столы со стопками книг и классическими лампами с зелеными абажурами. Локация и антураж идеально соответствовали настроению самой коллекции, основанной главным образом на университетской форме. По столам же вышагивали студенты-католики, сексапильные члены спортивной команды, а также бунтующие против всего и вся панки и готы. Рианне снова удалось заставить публику говорить о себе, как о талантливом стилисте и дизайнере!

Рассказывая о новой коллекции, Рианна вспоминала свое детство: «На Барбадосе мы не можем переодеваться для школы, так как там очень строгая школьная форма. Каждый раз, когда я приезжал в Америку, я видела, как здесь дети переодеваются и наряжаются. Для меня это был способ весело провести время, создать собственный образ». Отсюда и концентрация внимания дизайнера то на самой форме, то на одежде для занятий спортом, то на элементах стритстайла и нарядах для веселых вечеринок. В итоге получилась отличная и очень разносторонняя (при этом гармоничная!) коллекция. Браво!