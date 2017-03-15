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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Giambattista Valli. Осень, 2017

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  • 15 Марта 201717:11
Сюжеты: Giambattista Valli, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2017-18

Джамбаттиста Валли разработал линейку пышных повседневных платьев, а также поразмышлял на тему стиля истинных парижанок.

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  • Giambattista Valli. Осень, 2017

Гости шоу дома Giambattista Valli были немного удивлены. Дизайнер, который обычно представляет женственные и романтические образы на этот раз реши объединить люкс и спортивный стиль. Для нужного эффекта Валли взял свою традиционную скульптурную черную куртку, платья из тафты с оборками и объединил их с лаконичными черными колготками Nike. Микс получился довольно оригинальным.

В новой коллекции дизайнер думает о современной городской женщине, которая проживает каждый день в динамике, разрываясь между тренировкой в зале, встречами с друзьями, работой и другими повседневными ситуациями. Сам Джамбаттиста говорит: «Это может быть сегодняшней версией маленького черного платья». Просто, стильно, комфортно. Чтобы подчеркнуть эту мысль, модельер использовал соответствующую цветовую гамму: черное и белое.

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