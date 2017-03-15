Неделя моды в Париже: Giambattista Valli. Осень, 2017

Джамбаттиста Валли разработал линейку пышных повседневных платьев, а также поразмышлял на тему стиля истинных парижанок.

1 / 45 Giambattista Valli. Осень, 2017

























































































Гости шоу дома Giambattista Valli были немного удивлены. Дизайнер, который обычно представляет женственные и романтические образы на этот раз реши объединить люкс и спортивный стиль. Для нужного эффекта Валли взял свою традиционную скульптурную черную куртку, платья из тафты с оборками и объединил их с лаконичными черными колготками Nike. Микс получился довольно оригинальным.

В новой коллекции дизайнер думает о современной городской женщине, которая проживает каждый день в динамике, разрываясь между тренировкой в зале, встречами с друзьями, работой и другими повседневными ситуациями. Сам Джамбаттиста говорит: «Это может быть сегодняшней версией маленького черного платья». Просто, стильно, комфортно. Чтобы подчеркнуть эту мысль, модельер использовал соответствующую цветовую гамму: черное и белое.