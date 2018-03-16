Неделя моды в Париже: Giambattista Valli. Осень, 2018

В осенне-зимней коллекции Джамбаттиста Валли реагирует на глобальный политический климат и сталкивает разные культуры.

Последнее шоу марки Giambattista Valli стало примером очень хорошей коллекции, но не самого выдающегося шоу. Изменения, которые вносились в последнюю минуту, привели к путанице и растеряли значительную часть гостей. Само дефиле тоже проходило в некотором беспорядке, однако критики все же смогли рассмотреть новые образы и понять главную идею коллекции.

На этот раз Джамбаттиста не так ярок и жизнерадостен. Дизайнер реагирует своим творчеством на глобальный политический климат и сталкивает в коллекции разные культуры. Это не гармоничное объединение разнородных элементов, а игра на контрастах, которая попадает в точку. За кулисами Валли рассказывал журналистам, что сознание современного человека охватывает огромное количество информации и знаний, поэтому ему стоит предложить в одном миксе и пряности Марракеша, и французские цветочные вышивки, и итальянское богатство, и романтичное ретро шестидесятых. Получилось очень эклектично и, как всегда у Джамбаттисты, красиво.