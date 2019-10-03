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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Giambattista Valli. Весна, 2020

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  • 03 Октября 201911:01
Сюжеты: Giambattista Valli, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2020

По признанию дизайнера, он был вдохновлен «эксцентричными и неординарными женщинами и их отношениями со своим садом».

За кулисами своего весеннего шоу Джамбаттиста Валли был раздражен. Главы государств, в числе которых Билл Клинтон и Владимир Путин, прибыли в Париж на похороны бывшего президента Франции Жака Ширака Дизайнер беспокоился, что его аудитория попросту застрянет в пробках. И смерть Ширака некоторым образом наложилась на атмосферу шоу. Показ прошел по высшему разряду, однако многие смогли заметить, что не меняющиеся из сезона в сезон в течение десятилетий красивые истории для привилегированного класса сегодня смотрятся на подиуме странно. Может ли дизайнер не замечать социальных изменений? Однако сам Валли пояснил, что в этот раз рассуждал в коллекции все-таки не о утонченных женщинах-цветах, а об эксцентричных и неординарных дамах: Пегги Гуггенхайм, Луиз Невельсон, Сабине Гетти, Джованне Батталья...

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