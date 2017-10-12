Неделя моды в Париже: Giambattista Valli. Весна-лето, 2018

Итальянский дизайнер задумался о кросс-гендерных влияниях в моде и представил в Париже коллекцию, вдохновленную знаменитой историей любви.

Взаимосвязь и взаимозаменяемость мужского и женского в одежде – одна из самых популярных тем каждого сезона. На этот раз развить ее решил Джамбаттиста Валли, однако в итоге дизайнер создал образы, имеющие четким адресатом молодую женщину. Вообще, такой эксперимент совершенно не свойственен итальянцу, но что поделать – порой мода неумолима.

Итак, в новой коллекции Валли привычные пышные силуэты сменились более лаконичными, вдохновленными мужским костюмом. Однако итальянский дизайнер остается самим собой и наполняет эту сдержанность своим пониманием женственности и нежности. Последнюю он черпает из истории любви художника Марио Шифано и писательницы Нэнси Русполи. Из-за вспыхнувших чувств эти герои изменили свои жизни и самих себя: итальянская принцесса обрезала волосы, а художник Шифано переехал жить в палаццо эпохи Возрождения.

Валли рассказывает эту историю через одежду, используя ключевые предметы из гардероба художника: рубашку с розовым рисунком и брюки из ткани хаки. Все это дизайнер превращает в нечто ультраромантическое и расширяющее женский гардероб. Рубашки с длинными рукавами он использует в паре с короткими трикотажными жилетами и оборками юбок. Это столкновение разнородных мотивов создает эффект новизны. Гармонии Валли добивается, сглаживая углы цветочным рисунком, кружевом или блестками.