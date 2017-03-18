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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Givenchy. Осень, 2017

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  • 18 Марта 201713:05
Сюжеты: Givenchy, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2017-18

Попрощавшись с Рикардо Тиши, дизайнерская студия Givenchy превратила сезон перед назначением нового креативного директора в капсулу величайших хитов Рикардо, но выполненных в красном цвете.

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  • Givenchy. Осень, 2017

Прошедшая в Париже Неделя моды в очередной раз показала, насколько умны маркетологи Givenchy. Оказавшись в ситуации между уходом креативного директора и назначением нового, парижский дом моды сделал очень грамотный шаг. Дизайнеры марки отобрали 27 незабываемых образов, созданных Рикардо Тиши за последние 12 лет, и отшили их в тотальном красном цвете. Получилась умнейшая капсула, вещи из которой обещают стать коллекционными редкостями.

Какие же знаковые модели вошли в капсульную коллекцию? Из осеннего сезона 2013 года дизайнеры заимствовали бамбуковую толстовку с воротником и длинную юбку из прозрачного тюля. Осень 2012 года в капсуле представлена отделкой кружевами и вышивкой бисером, а также знаменитыми сапогами для верховой езды. Из осенней коллекции 2008 года был выбран шелковый топ с вырезом, отделанным тюлем и оборками. По сути, все эти архивные вещи легко угадываются в каждом образе и вызывают приятные ассоциации и воспоминания. Красный цвет освежает образы и придает им нового смысла.

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