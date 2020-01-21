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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Givenchy. Осень, 2020

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  • 21 Января 202012:06
Сюжеты: Givenchy, Осень-зима 2020-21, Неделя моды в Париже

Осенне-зимняя коллекция Клэр Уэйт Келлер стала очередным экспериментом дизайнера по смешиванию классической и спортивной одежды.

С тех пор, как год назад Клэр Уэйт Келлер вместе с парижским домом моды вернулась к расписанию мужской моды, ее герой балансировал между острым, как бритва, кроем и любовным отношением к городскому спортивному стилю. В новой коллекции дизайнеру, кажется, удалось достичь идеального баланса этих двух составляющих. И, по традиции, особенного внимания заслуживает работа модельера с декоративными элементами. В качестве источников вдохновения Клэр Уэйт Келлер называет милитари и недавнюю выставку в парижском Музее декоративных искусств, посвященную жизни Махараджи Иешвана Рао Холкара II.

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