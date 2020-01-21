Неделя моды в Париже: Givenchy. Осень, 2020

Осенне-зимняя коллекция Клэр Уэйт Келлер стала очередным экспериментом дизайнера по смешиванию классической и спортивной одежды.

С тех пор, как год назад Клэр Уэйт Келлер вместе с парижским домом моды вернулась к расписанию мужской моды, ее герой балансировал между острым, как бритва, кроем и любовным отношением к городскому спортивному стилю. В новой коллекции дизайнеру, кажется, удалось достичь идеального баланса этих двух составляющих. И, по традиции, особенного внимания заслуживает работа модельера с декоративными элементами. В качестве источников вдохновения Клэр Уэйт Келлер называет милитари и недавнюю выставку в парижском Музее декоративных искусств, посвященную жизни Махараджи Иешвана Рао Холкара II.