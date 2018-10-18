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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Givenchy. Весна, 2019

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  • 18 Октября 201815:17
Сюжеты: Givenchy, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2019

Свой полноценный дебют в парижском доме моде Клэр Уэйт Келлер посвятила швейцарской писательнице, фотографу и путешественнице Аннемари Шварцебах.

Поиск гендерной идентичности и сильные характеры – одни из частых тем, которые Клэр Уэйт Келлер успешно раскрывает в одежде. Восхищаясь элегантным и андрогинным стилем Аннемари Шварценбах, дизайнер посвятила свою новую коллекцию ей самой. Как известно, швейцарская писательница, журналистка, фотограф и путешественница отличалась довольно оригинальными пристрастиями в выборе гардероба и чаще походила на утонченного мужчину.

Этот образ помогал Аннемари чувствовать себя комфортно в самых разных ситуациях, в которые она попадала по долгу службы. При этом выглядела она элегантно и даже немного скромно. Идею новый креативный директор Givenchy реализует в новой коллекции, но добавляет ей элементов в спортивном духе, а также вечерний декор. В итоге получилась одна из самых интересных и красивых коллекций будущего сезона.

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