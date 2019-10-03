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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Givenchy. Весна, 2020

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  • 03 Октября 201911:17
Сюжеты: Givenchy, Весна-лето 2020, Неделя моды в Париже

Уверенная и приземленная коллекция Клэр Уэйт Келлер вдохновлена 1990-ми годами, но выглядит очень актуально.

Креативный директор Givenchy создала коллекцию, которая вызвала активные обсуждения. В центр внимания попали рваные и потертые модели Givenchy девяностых годов, превращенные в современные эффектные вещи. Это, с одной стороны, смутило гостей показа, любящих винтаж. С другой стороны, модели были выполнены в духе экологичности, что не может не восхищать. При этом еще одна причина для крика «Браво, Клэр Уайт Келлер!» – это мастерство дизайнера, с которым она превращает деним в универсальную униформу и аристократа, и уличного протестующего.

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