Неделя моды в Париже: Givenchy. Весна, 2020

Уверенная и приземленная коллекция Клэр Уэйт Келлер вдохновлена 1990-ми годами, но выглядит очень актуально.

Креативный директор Givenchy создала коллекцию, которая вызвала активные обсуждения. В центр внимания попали рваные и потертые модели Givenchy девяностых годов, превращенные в современные эффектные вещи. Это, с одной стороны, смутило гостей показа, любящих винтаж. С другой стороны, модели были выполнены в духе экологичности, что не может не восхищать. При этом еще одна причина для крика «Браво, Клэр Уайт Келлер!» – это мастерство дизайнера, с которым она превращает деним в универсальную униформу и аристократа, и уличного протестующего.