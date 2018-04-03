Вход
ADV
Интересно
Hermes (131)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Hermes. Осень, 2018

  • 143
  • 0
  • 03 Апреля 201812:18
Сюжеты: Hermes, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2018-19

В осенне-зимних образах Надеж Ване-Цибульски использует разные вариации узора Clou Medor и фирменные пиджаки Hermes пирамидальной формы.

1 / 54
  • Hermes. Осень, 2018

Креативный директор парижского дома моды не устает работать с архивами Hermes, при этом не скатываясь в ностальгию и выпуская все-таки современные коллекции. На этот раз в центре внимания Надеж Ване-Цибульски узор Гвоздь Медора – элемент, которым украшают ювелирные изделия, но воплощенный на ткани. Такой декор переливается при движении модели и меняется в зависимости от угла падения света. Смотрится очень эффектно и неожиданно. Такие находки привычно радуют глаз в новых коллекциях Hermes.

Заигрывая с темой металла, дизайнер добавляет новым моделям и изрядной доли фетишизма. Надеж сопровождает наряды приманками в виде кожаных ремней, а плечи покрывает металлическими деталями, заимствованными из знаменитой сумки Piano. Все смотрится просто сногсшибательно, особенно в сочетании с архивными пиджаками пирамидальной формы.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru