Неделя моды в Париже: Hermes. Осень, 2018

В осенне-зимних образах Надеж Ване-Цибульски использует разные вариации узора Clou Medor и фирменные пиджаки Hermes пирамидальной формы.

1 / 54 Hermes. Осень, 2018











































































































Креативный директор парижского дома моды не устает работать с архивами Hermes, при этом не скатываясь в ностальгию и выпуская все-таки современные коллекции. На этот раз в центре внимания Надеж Ване-Цибульски узор Гвоздь Медора – элемент, которым украшают ювелирные изделия, но воплощенный на ткани. Такой декор переливается при движении модели и меняется в зависимости от угла падения света. Смотрится очень эффектно и неожиданно. Такие находки привычно радуют глаз в новых коллекциях Hermes.

Заигрывая с темой металла, дизайнер добавляет новым моделям и изрядной доли фетишизма. Надеж сопровождает наряды приманками в виде кожаных ремней, а плечи покрывает металлическими деталями, заимствованными из знаменитой сумки Piano. Все смотрится просто сногсшибательно, особенно в сочетании с архивными пиджаками пирамидальной формы.