Неделя моды в Париже: Hermes. Весна, 2019

Надеж Ване-Цибульски объединила в весенне-летней коллекции традиционный для парижского дома люкс и спортивную составляющую.

Новая коллекция Hermes смотрится одновременно традиционно и новаторски. С одной стороны, парижский дом моды остается верным своему минималистичному, но роскошному и даже снобистскому стилю. С другой, заметно, что манера Надеж Ване-Цибульски стала более молодежной и динамичной. Дизайнер гармонично вводит в дизайн элементы спортивного стиля, дополняет их деталями, заимствованными у лошадиной сбруи, и не забывает о классике. При этом, работая с множеством составляющих, дизайнер остается сдержанной, а ее образы – элегантными. Одна из самых стильных коллекций будущего сезона!