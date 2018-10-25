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Hermes (138)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Hermes. Весна, 2019

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  • 25 Октября 201800:12
Сюжеты: Hermes, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2019

Надеж Ване-Цибульски объединила в весенне-летней коллекции традиционный для парижского дома люкс и спортивную составляющую.

Новая коллекция Hermes смотрится одновременно традиционно и новаторски. С одной стороны, парижский дом моды остается верным своему минималистичному, но роскошному и даже снобистскому стилю. С другой, заметно, что манера Надеж Ване-Цибульски стала более молодежной и динамичной. Дизайнер гармонично вводит в дизайн элементы спортивного стиля, дополняет их деталями, заимствованными у лошадиной сбруи, и не забывает о классике. При этом, работая с множеством составляющих, дизайнер остается сдержанной, а ее образы – элегантными. Одна из самых стильных коллекций будущего сезона!

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