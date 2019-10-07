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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Hermes. Весна, 2020

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  • 07 Октября 201910:51
Сюжеты: Hermes, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2020

Надеж Ване-Цибульски продемонстрировала коллекцию, точно соответствующую классическому духу дома.

Удивительным образом парижскому дому моды удается оставаться вне тенденций и веяний, соблюдать традиции и быть успешным. Отличный пример для подражания для многих, кто мечется, стараясь ухватить капризную моду за хвост. Минимализм, сдержанность, безупречный крой и исполнение и еще раз – традиции. Марке повезло с креативным директором: Надеж удается следовать этим принципам и всегда быть новой, нескучной. Отдельное внимание при изучении коллекции стоит обратить на ремесленные техники, вариации на тему рабочих кожаных фартуков и мелкие детали, выполненные безупречно.

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