Неделя моды в Париже: Hermes. Весна, 2020

Надеж Ване-Цибульски продемонстрировала коллекцию, точно соответствующую классическому духу дома.

Удивительным образом парижскому дому моды удается оставаться вне тенденций и веяний, соблюдать традиции и быть успешным. Отличный пример для подражания для многих, кто мечется, стараясь ухватить капризную моду за хвост. Минимализм, сдержанность, безупречный крой и исполнение и еще раз – традиции. Марке повезло с креативным директором: Надеж удается следовать этим принципам и всегда быть новой, нескучной. Отдельное внимание при изучении коллекции стоит обратить на ремесленные техники, вариации на тему рабочих кожаных фартуков и мелкие детали, выполненные безупречно.