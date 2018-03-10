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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Isabel Marant Etoile. Осень, 2018

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  • 10 Марта 201818:04
Сюжеты: Isabel Marant, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2018-19

В новой коллекции молодежной стритстайл линии Изабель Маран смешались спорт и атмосфера Дикого Запада.

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  • Isabel Marant Etoile. Осень, 2018

Для своей второй линейки Изабель Маран создала бодрый микс из элементов спортивного стиля и ковбойских мотивов. Шерстяную ткань в клетку дизайнер сочетала с денимом, а свободные формы с элегантными силуэтами. Маран придумала чувственные образы, в которых есть и динамика, и дерзость и современные требования к комфорту одежды. В некоторых моделях можно заметить заимствования из старомодной формы для лыжного спорта, но смотрятся они вполне актуально и женственно. Игра с яркими цветами и графикой добавляет моделям энергичности и жизнелюбия.

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