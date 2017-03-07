Неделя моды в Париже: Isabel Marant. Осень, 2017

В новой осенне-зимней коллекции Изабель Маран вдохновляется эпохой восьмидесятых, а так же фольклором и элементами бохо.

1 / 39 Isabel Marant. Осень, 2017













































































Бохо-шик всегда был основой стиля марки Isabel Marant. Дизайнер постоянно обращается к этому стилю, каждый раз по-новому интерпретируя его и используя разные его проявления. На этот раз Изабель выбрала в качестве точки отсчета 1980-е года и богемные тусовки, на которых блистала Джоан Коллинз в нарядах с гипертрофированной линией плеча. Однако Маран придала традициям моды восьмидесятых изрядную долю небрежности и элементов, заимствованных в этнике.

В итоге получилась коллекция, выдержанная в фирменном стиле Маран. Дизайнер создала нежные и романтические платья, чьи струящиеся силуэты так эффектно контрастируют с более грубыми элементами: бархатными топами и жакетами, а также негабаритной одеждой из кожи, широкими замшевыми ремнями и грубоватыми ботфортами. Многие образы выглядят не просто эффектно, но и несут мощный заряд сексуальности, которой часто не хватает в коллекциях холодных сезонов.