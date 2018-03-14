Неделя моды в Париже: Isabel Marant. Осень, 2018

Для новой коллекции своей основной линии Изабель Маран выбрала всю ту же тему Дикого Запада, но постаралась придать ей респектабельности.

1 / 49 Isabel Marant. Осень, 2018

































































































В осенне-зимней коллекции Изабель Маран представила образы, которые, по ее мнению, как нельзя лучше соответствуют требованиям, которые современный человек предъявляет к одежде. Да, теперь в основной линейке дизайнера есть не только женские вещи. Итак, во главу угла Маран поставила чувство свободы, комфорт, сексуальность, утонченность и жизнерадостность. Эти идеи модельер облекает в привычные для нее формы, заимствованные у Дикого Запада.

Тренчи, пончо, кожаные вставки, бахрома, ковбойские деним, сапоги, превращенные в ботфорты, натуральная гамма, вдохновленная прериями Америки… Здесь есть все, что ассоциируется с темой. Романтики Изабель добавляет при помощи платьев из легких тканей, украшенных пейсли и цветами, свободных блуз и кружев. В итоге получается классный микс из стиля героев вестернов и французского шика.