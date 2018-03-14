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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Isabel Marant. Осень, 2018

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  • 14 Марта 201810:47
Сюжеты: Isabel Marant, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2018-19

Для новой коллекции своей основной линии Изабель Маран выбрала всю ту же тему Дикого Запада, но постаралась придать ей респектабельности.

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  • Isabel Marant. Осень, 2018

В осенне-зимней коллекции Изабель Маран представила образы, которые, по ее мнению, как нельзя лучше соответствуют требованиям, которые современный человек предъявляет к одежде. Да, теперь в основной линейке дизайнера есть не только женские вещи. Итак, во главу угла Маран поставила чувство свободы, комфорт, сексуальность, утонченность и жизнерадостность. Эти идеи модельер облекает в привычные для нее формы, заимствованные у Дикого Запада.

Тренчи, пончо, кожаные вставки, бахрома, ковбойские деним, сапоги, превращенные в ботфорты, натуральная гамма, вдохновленная прериями Америки… Здесь есть все, что ассоциируется с темой. Романтики Изабель добавляет при помощи платьев из легких тканей, украшенных пейсли и цветами, свободных блуз и кружев. В итоге получается классный микс из стиля героев вестернов и французского шика.

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