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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Isabel Marant. Осень, 2020

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  • 22 Января 202021:57
Сюжеты: Isabel Marant, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2020-21

Изабель Маран представила в Париже мужскую коллекцию, адресованную молодежи.

Новая коллекция Изабель Маран получилась действительно очень легкой и юношеской, но стильной и даже уютной. Дизайнер использовала натуральные ткани – мягкий джерси, вареная шерсть, фланель и широкополосый вельвета – естественных расцветок. В основе модельного ряда свитера и пончо с ощутимым перуанским вкусом, легкие плащи и пуховики, и брюки с заниженной промежностью.

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