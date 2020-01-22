Неделя моды в Париже: Isabel Marant. Осень, 2020

Изабель Маран представила в Париже мужскую коллекцию, адресованную молодежи.

Новая коллекция Изабель Маран получилась действительно очень легкой и юношеской, но стильной и даже уютной. Дизайнер использовала натуральные ткани – мягкий джерси, вареная шерсть, фланель и широкополосый вельвета – естественных расцветок. В основе модельного ряда свитера и пончо с ощутимым перуанским вкусом, легкие плащи и пуховики, и брюки с заниженной промежностью.