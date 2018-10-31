Неделя моды в Париже: Isabel Marant. Весна, 2019

Изабель Маран представила на парижском подиуме лирическую коллекцию, в которой объединила две стороны своего мира.

Презентация одежды Isabel Marant сезона весна-лето 2019 совпала с релизом капсульной коллекции макияжа, над которой дизайнер работала вместе со специалистами L’Oreal Paris. В честь такого события подиум был украшен серебряными кулисами и такими же воздушными шарами. Декорации и атмосфера дефиле больше напоминали о вечеринках, чем о модном показе.

В новой коллекции Маран развивает модные идеи конца семидесятых и начала восьмидесятых годов XX века. Уходящая эпоха Studio 54 смешивается у нее с зарождающимся хип-хопом. Дизайнер говорит, что вдохновлялась этим радостным временем, которое она очень любит за его хаотичность и эклектику. При этом Изабель остается верна свойственной ей романтике и использует легкие ткани, украшенные узором пейсли. Правда, все эти летящие фактуры она дополняет кожаными деталями и ремнями-спагетти, напоминающими о крестьянских блузах и рубахах. Богемности образам добавляют бахрома и макраме, а серебристые и металлизированные материалы – жизнерадостности.