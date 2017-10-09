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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Isabel Marant. Весна-лето, 2018

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  • 09 Октября 201713:59
Сюжеты: Isabel Marant, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2018

Француженка Изабель Маран представила на прошедшей Неделе моды коллекцию в спортивном духе, вдохновленную мужским костюмом.

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  • Isabel Marant. Весна-лето, 2018

Изабель Маран отметила, что при всем разнообразии мужские костюмы и одежда ими вдохновленная все еще пользуются популярностью у женщин. Для своих современных клиенток дизайнер разработала целую коллекцию, в основе которой – эта идея и новое понимание женственности и женской силы.

Оборванные рубашки, заигрывание с темой инженю и двубортные пиджаки, заправленные в брюки, Маран мастерски объединяет со своим видением романтики и женственности. Дизайнер намеренно не использует грубые фактуры, чтобы подчеркнуть, что первым делом думает о красоте, а не политике. Еще одна важная составляющая новых образов –спорт, без которого невозможно представить одежду, которая претендует на успех у клиенток. Получилось очень стильно и элегантно.

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