Неделя моды в Париже: Isabel Marant. Весна-лето, 2018

Француженка Изабель Маран представила на прошедшей Неделе моды коллекцию в спортивном духе, вдохновленную мужским костюмом.

1 / 46 Isabel Marant. Весна-лето, 2018



























































































Изабель Маран отметила, что при всем разнообразии мужские костюмы и одежда ими вдохновленная все еще пользуются популярностью у женщин. Для своих современных клиенток дизайнер разработала целую коллекцию, в основе которой – эта идея и новое понимание женственности и женской силы.

Оборванные рубашки, заигрывание с темой инженю и двубортные пиджаки, заправленные в брюки, Маран мастерски объединяет со своим видением романтики и женственности. Дизайнер намеренно не использует грубые фактуры, чтобы подчеркнуть, что первым делом думает о красоте, а не политике. Еще одна важная составляющая новых образов –спорт, без которого невозможно представить одежду, которая претендует на успех у клиенток. Получилось очень стильно и элегантно.