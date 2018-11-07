Неделя моды в Париже: Issey Miyake. Весна, 2019

Еще одним дизайнером, сделавшим ставку на ручную работу в весенне-летней коллекции, стал креативный директор Issey Miyake Йошиюки Миямаэ.

Как известно, Иссей Мийяке отошел от дел собственного бренда, доверив создание коллекций Йошиюки Миямаэ. В своих работах последний так же, как и основатель марки, ориентируется на традиционную японскую культуру и природные мотивы. В новой коллекции Миямаэ обращается к ручной работе, которая способна придать ткани новую форму, и сравнивает этот процесс с замешиванием теста и лепкой из глины. Образы на самом деле получились очень пластичными и красивыми, а заломы и складки на тканях придали им драматичности. Используя жаккардовые материалы, дизайнер окрасил их в духе импрессионистской живописи, что придало коллекции легкости и изящества.