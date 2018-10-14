Неделя моды в Париже: John Galliano. Весна, 2019

На этот раз Билл Гейтен вдохновляется фильмом «Пикник у Висячей скалы», но викторианскую тему разнообразит элементами панка.

В то время, пока Джон Гальяно направляет марку Maison Margiela в сторону гендерной изменчивости и нейтральности, основанный им самим бренд движется по классическому маршруту. Билл Гейтен разнообразит модельный ряд парочкой мужских образов, но это никак не влияет на традиционное восприятие коллекции. В будущем сезоне, по мнению дизайнера, актуальны женственность и романтика.

Гейтен черпает вдохновение в викторианской стилистике, но обращается не к оригиналу, а к фильмам «Пикник у Висячей скалы» и «Роковое искушение». В них наряды героинь максимально приближены к истине, но все же остаются подделками. Чтобы соблюсти баланс противоположностей, этой романтике дизайнер добавляет элементы панк-эстетики, которая в принципе свойственна John Galliano. Получается очень эффектно, но что даже важнее для околоавангардной марки – функционально.