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John Galliano (146)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: John Galliano. Весна-лето, 2018

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  • 25 Октября 201714:45
Сюжеты: John Galliano, Весна-лето 2018, Неделя моды в Париже

Работая над новой коллекцией, Билл Гейттен вдохновлялся классическим фильмом Джона Уотерса «Плакса».

В будущем сезоне дом John Galliano предлагает обратиться к киноклассике, 1960-м годам, теме подростковой любви и противостоянию хулиганов и отличников. Коллекция, созданная Биллом Гейтеном, полна образов принцесс из старших классов школы, за которыми ухаживают парни-бунтари. Конечно, дизайнер не прямо следует за сценарием легендарной картины, но ее значительное влияние во многих образах очевидно. Примерные девушки, по мнению Гейтена, в будущем сезоне наденут наряды пастельных оттенков из шифона и тюля.

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