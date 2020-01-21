Неделя моды в Париже: JW Anderson. Осень, 2020

Джонатан Андерсон представил в Париже коллекцию, в которой постарался соблюсти баланс между концептуальным и коммерческим.

В новой мужской коллекции дизайнер использовал «мужские» классические ткани: шерсть с узорами гусиная лапка и елочка. Работая напрямую с британскими фабриками, Джонатан Андерсон придумал великолепные двубортные тренчи, которые декорировал массивными золотыми цепями, перетягивающими модели спереди. Модельер уделил большое внимание деталям, особенно выразительно смотрятся сумки из шерсти и широкие шарфы, являющиеся частью пальто. По признанию самого Андерсона, он вдохновлялся творчеством художника Дэвида Войнаровича, который в конце 1970-х сделал серию снимков «Рембо в Нью-Йорке», оттуда дизайнер заимствовал маски французского поэта Артюра Рембо.