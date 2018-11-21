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Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) (263)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Karl Lagerfeld. Весна, 2019

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  • 21 Ноября 201812:56
Сюжеты: Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld), Весна-лето 2019, Неделя моды в Париже

В рамках парижской Недели моды дизайнер представил коллекцию, вдохновленную ритмами танго и культурой Аргентины.

Создавая новую коллекцию своего одноименного бренда, Карл Лагерфельд черпал вдохновение в культуре Аргентины. Естественно, что дизайнер не оставил без внимания танго с черно-бело-красной гаммой костюмов танцоров. Используя традиционные элементы аргентинской одежды, Лагерфельд сочетал их с современным уличным стилем, но без сильного уклона в спорт. Оборки платья максимальной длины у него дополнены кожаной курткой-косухой, а эффектные воланы и разрезы украшают повседневные модели. Ориентируясь на молодежную аудиторию, Карл ввел в коллекцию трикотажные футболки, толстовки и леггинсы. В качестве декора использованы названия аргентинских городов, Буэнос-Айрес, естественно, среди них.

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