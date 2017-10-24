Вход
ADV
Интересно
Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) (248)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Karl Lagerfeld. Весна-лето, 2018

  • 157
  • 0
  • 24 Октября 201709:33
Сюжеты: Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld), Весна-лето 2018, Неделя моды в Париже

В рамках завершившейся недавно в Париже Недели моды, Карл Лагерфельд представил мини-лукбук своей новой коллекции.

1 / 7
  • Karl Lagerfeld. Весна-лето, 2018

Дизайнер продолжает расширять ассортимент своей марки и включает в коллекцию больше предметов: от лаконичных футболок до альтернативных моделей. Поскольку самого Карла Лагерфельда можно смело назвать рок-звездой моды, стиль, который он предлагает, тоже попадает под эту эстетику. Принты в виде распавшихся на пиксели фотографий и камуфляжная расцветка – лишь немногое из декора, что придает новой коллекции дизайнера динамики и оригинальности. Серой толстовке Лагерфельд смело пришивает блестящие рукава или лого из серебряной фольги и создает свой освежающий и бодрящий коктейль в духе 1990-х. Функциональные комбинезоны, брюки, байкерские крутки тоже прилагаются.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru