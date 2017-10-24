Неделя моды в Париже: Karl Lagerfeld. Весна-лето, 2018

В рамках завершившейся недавно в Париже Недели моды, Карл Лагерфельд представил мини-лукбук своей новой коллекции.

1 / 7 Karl Lagerfeld. Весна-лето, 2018













Дизайнер продолжает расширять ассортимент своей марки и включает в коллекцию больше предметов: от лаконичных футболок до альтернативных моделей. Поскольку самого Карла Лагерфельда можно смело назвать рок-звездой моды, стиль, который он предлагает, тоже попадает под эту эстетику. Принты в виде распавшихся на пиксели фотографий и камуфляжная расцветка – лишь немногое из декора, что придает новой коллекции дизайнера динамики и оригинальности. Серой толстовке Лагерфельд смело пришивает блестящие рукава или лого из серебряной фольги и создает свой освежающий и бодрящий коктейль в духе 1990-х. Функциональные комбинезоны, брюки, байкерские крутки тоже прилагаются.