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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Kenzo. Осень, 2018

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  • 13 Марта 201810:34
Сюжеты: Kenzo, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2018-19

Умберто Леон и Кэрол Лим представили в Париже яркую объединенную коллекцию, украшенную мотивами с полотен Анри Руссо.

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  • Kenzo. Осень, 2018

На этот раз дизайнерский дуэт вдохновлялся наивными и примитивистскими работами знаменитого художника Анри Руссо. Именно с его полотен Умберто Леон и Кэрол Лим заимствовали буйные джунгли, зеленые тропики и диких зверей для своей La Collection Memento № 3. Коллекция получилась очень пышной и ботанической, хотя дизайнеры и выбрали вы качестве главного материала трикотаж. Из него в новых образах создано все: от аксессуаров до брюк, платьев и кофт. Причем дуэт работает с трикотажем разных фактур и расцветок, отдавая предпочтение контрастным – и по калибру, и по гамме – полоскам. Коллекцию можно с полной уверенностью назвать одной из самых интересных коллекций будущего сезона.

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