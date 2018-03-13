Неделя моды в Париже: Kenzo. Осень, 2018

Умберто Леон и Кэрол Лим представили в Париже яркую объединенную коллекцию, украшенную мотивами с полотен Анри Руссо.

1 / 37 Kenzo. Осень, 2018









































































На этот раз дизайнерский дуэт вдохновлялся наивными и примитивистскими работами знаменитого художника Анри Руссо. Именно с его полотен Умберто Леон и Кэрол Лим заимствовали буйные джунгли, зеленые тропики и диких зверей для своей La Collection Memento № 3. Коллекция получилась очень пышной и ботанической, хотя дизайнеры и выбрали вы качестве главного материала трикотаж. Из него в новых образах создано все: от аксессуаров до брюк, платьев и кофт. Причем дуэт работает с трикотажем разных фактур и расцветок, отдавая предпочтение контрастным – и по калибру, и по гамме – полоскам. Коллекцию можно с полной уверенностью назвать одной из самых интересных коллекций будущего сезона.