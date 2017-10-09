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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Kenzo. Весна-лето, 2018

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  • 09 Октября 201710:29
Сюжеты: Kenzo, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2018

В новой коллекции для французского дома Кэрол Лим и Умберто Леон обращаются к традиционному японскому танцу Кагура.

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  • Kenzo. Весна-лето, 2018

Этот дизайнерский дуэт всегда приятно удивляет тем, что при создании одежды пользуется множественными отсылками к истории костюма, искусству, литературе, истории и культуре. На этот раз модельеры-гуманитарии Кэрол Лим и Умберто Леон вдохновлены традиционным японским танцем Кагура и костюмами его участников.

Однако красочные фольклорные мотивы дизайнеры наделяют энергией современной уличной моды и требованиям клиентов к функциональности одежды. Поэтому даже обернутые в несколько слоев кимоно модели не смотрятся скованно. Все образы новой коллекции очаровательны, но утилитарны, что делает их потенциальным хитом продаж. Для большей демократичности к экзотике и этнике прилагаются джинсы, элементы форменной одежды и спорт.

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