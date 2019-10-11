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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Lacoste. Весна, 2020

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  • 11 Октября 201910:31
Сюжеты: Lacoste, Весна-лето 2020, Неделя моды в Париже

Луиза Троттер представила в Париже вторую – очень выразительную и современную – коллекцию, созданную для марки Lacoste.

Вторая коллекция Луизы Троттер выглядит очень современно, эффектно и элегантно, при этом не теряет своей связи со спортом. Дизайнеру удается привнести в традиционный функциональный и практичный стиль бренда еле уловимое настроение парижского шика. За спортивную составляющую коллекции отвечают элементы легкой теннисной формы, яркие расцветки и высокотехнологичные ткани.

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