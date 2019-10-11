Неделя моды в Париже: Lacoste. Весна, 2020

Луиза Троттер представила в Париже вторую – очень выразительную и современную – коллекцию, созданную для марки Lacoste.

Вторая коллекция Луизы Троттер выглядит очень современно, эффектно и элегантно, при этом не теряет своей связи со спортом. Дизайнеру удается привнести в традиционный функциональный и практичный стиль бренда еле уловимое настроение парижского шика. За спортивную составляющую коллекции отвечают элементы легкой теннисной формы, яркие расцветки и высокотехнологичные ткани.