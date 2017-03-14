Неделя моды в Париже: Lanvin. Осень, 2017

В этом сезоне Бухра Джаррар взяла курс на более деликатное, мечтательное и романтичное направление.

1 / 42 Lanvin. Осень, 2017



















































































В своей второй коллекции для парижского дома Lanvin Бухра Дажррар говорит о «нежной и сильной женственности». За кулисами шоу дизайнер поделилась: «Это не политический акт, но миру, в котором мы живем сегодня, важно придать красоту и любовь». Поэтому-то новая коллекция Lanvin наполнена красотой, нежным романтизмом, но и уверенностью, выраженной через движение от мягких линий к боле жестким. Образы Бухры транслируют практичную женственность, которая черпает свое начало в том числе и из мужской одежды. Отдельно новый креативный директор дома подчеркнула, что постаралась с уважением отнестись и к модернистским вкусам Жанны Ланвэн, и к находкам Альбера Эльбаза.

Что касается конкретики, то в основе коллекции находятся нежные платьях, формальные брюки и элементы мотоспорта. Соединив все вместе, Джаррар берет курс на мечтательность. Чтобы подчеркнуть настроение, дизайнер также черпает вдохновение в оперных и балетных костюмах, а также оперении экзотических птиц. Многослойность и оборки находят более романтичное воплощение в крое блузок, который у Бухры завиваются вокруг плеча и шеи. В качестве декора образы дополняют броши и пояса, украшенные настоящими перьями.