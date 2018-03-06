Неделя моды в Париже: Lanvin. Осень, 2018

Креативный директор парижского дома Оливье Лапидус использовал яркую палитру, вдохновленную цифровым искусством и светодиодами.

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Если свою первую коллекцию для Lanvin Оливье Лапидус создал в конце лета всего за 40 дней, то подумать над второй у него было достаточно времени. И коллекция будущего сезона стала полноценным дебютом дизайнера на новом рабочем месте. Образы, которые представил на днях в Париже Лапидус, говорят сами за себя: Lanvin снова выбирает новый курс, но, кажется, он будет более удачным.

Новая коллекция парижского дома моды смотрится очень современно. Вероятно, сказывается любовь Оливье к высоким технологиям и цифровому миру: сам дизайнер зарегистрировал 11 патентов на инновации, в том числе на ткань из оптоволокна. Еще никогда марка не выглядела настолько футуристично, но все-таки хочется дождаться летней Недели моды, чтобы делать окончательные выводы.