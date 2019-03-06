Неделя моды в Париже: Lanvin. Осень, 2019

Показ Lanvin в этот раз оказался самым ожидаемым: Бруно Сиалелли дебютировал на посту креативного директора дома.

Назначив в конце января Бруно Сиалелли на пост креативного директора Lanvin, руководство компании-владельца Fosun Fashion Group выразило надежду, что в парижском доме моды начинается новая эра. На Неделе моды дизайнер, ранее возглавлявший мужскую линию Loewe, представил дебютную коллекцию, которая очень отличается от того, что мы привыкли видеть на показах марки. Вероятно, Lanvin, действительно, открывает новую страницу своей истории.

Во-первых, в новой коллекции очень заметно влияние мужской моды. Линии стали более лаконичными, а крой проще. В некоторых образах можно заметить заимствования из военно-морской формы, которые должны вызывать ассоциации с путешествиями и экзотикой неизвестных стран. Во-вторых, стиль дома, который все знают как один из флагманов вечерней моды, стал более реалистичным. Сиалелли апеллирует к повседневной роскоши, сдержанности и мягкости. При этом Lanvin остается поэтичной маркой: шелковые шарфы, превращенные в блузы и туники, украшены строчками из стихов и изображениями средневековых рыцарей и драконов.