Вход
ADV



Интересно
Lanvin (141)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Lanvin. Осень, 2020

  • 161
  • 0
  • 22 Января 202022:49
Сюжеты: Lanvin, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2020-21

Представляя осенне-зимнюю коллекцию, Бруно Сиаллели рассказал, что вдохновлялся комиксами итальянского художника-мультипликатора Уго Пратта о моряке Корто Мальтезе.

Новую коллекцию Lanvin, представленную в Национальном центре танца в Париже, креативный директор Бруно Сиалелли назвал коллекцию Beach Birds. Название отсылает одновременно и к хореографу Мерсу Каннингема, и к комиксам о Корто Мальтезе. Образы задумчивого морского капитана появился на моделях в виде акварельных зарисовок. Морская тема и непрямые заимствования из военно-морской форменной одежды легко угадываются практически в каждой вещи.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru