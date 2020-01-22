Неделя моды в Париже: Lanvin. Осень, 2020

Представляя осенне-зимнюю коллекцию, Бруно Сиаллели рассказал, что вдохновлялся комиксами итальянского художника-мультипликатора Уго Пратта о моряке Корто Мальтезе.

Новую коллекцию Lanvin, представленную в Национальном центре танца в Париже, креативный директор Бруно Сиалелли назвал коллекцию Beach Birds. Название отсылает одновременно и к хореографу Мерсу Каннингема, и к комиксам о Корто Мальтезе. Образы задумчивого морского капитана появился на моделях в виде акварельных зарисовок. Морская тема и непрямые заимствования из военно-морской форменной одежды легко угадываются практически в каждой вещи.