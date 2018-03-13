Неделя моды в Париже: Lemaire. Осень, 2018

Новая коллекция Кристофа Лемера и Сары-Линь Чан получилась более смелой, но не потеряла традиционных легкости и изящества.

1 / 39 Lemaire. Осень, 2018













































































Кристоф Лемер и Сара-Линь Чан по-прежнему делают ставку на элегантный минимализм и многослойность. Однак на этот раз дизайнеры делают образы более сильными, добавляя в них элементы мужского гардероба. Дуэт соединяет в единое целое юбки, брюки, жакеты, куртки и пальто, а некоторые модели делает трансформерами за счет многочисленных застежек, кнопок и повязок. Мужской стиль явлен в коллекции через удлиненные рубашки с воротниками, но смягчен нежными платьями с рукавами преувеличенной длины. Хлопок и жаккрад Лемер и Чан дополняют шелком и шерстью, а в качестве декора используют кружева. Получилась, хоть и функциональная, но очень романтичная коллекция с налетом историзма.