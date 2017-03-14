Неделя моды в Париже: Loewe. Осень, 2017

Джонатан Андерсон представил на парижской Неделе коллекцию, которая традиционно была полна самых разных идей.

1 / 54 Loewe. Осень, 2017











































































































Андерсон, действительно, уже давно имеет репутацию дизайнера, который каждый сезон представляет коллекцию, наполненную сразу несколькими смыслами. Все начинается с богатой и фактурной отделки и заканчивается представлениями Джонатана о современной женственности. Осенне-зимняя коллекция для Loewe не стала исключением.

За кулисами показа дизайнер охотно рассказывал о странном опыте: чтобы лучше понять женщин и их потребности, он, например, сознательно понижал температуру в помещении. Так на свет появились эти эклектичные образы, в которых нашлось место не только легким платьям в традиционном авангардном духе, но и деталям из кожи и меха, а также шерстяным свитерам. Асимметричные драпировки, которые придают образам романтики Андерсон дополнил довольно жесткими элементами, таким образом создав правильное равновесие и скульптурность. Получилось очень здорово и, как всегда у Джонатана, оригинально и ново.