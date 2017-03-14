Неделя моды в Париже: Loewe. Осень, 2017

Джонатан Андерсон представил на парижской Неделе коллекцию, которая традиционно была полна самых разных идей.
Андерсон, действительно, уже давно имеет репутацию дизайнера, который каждый сезон представляет коллекцию, наполненную сразу несколькими смыслами. Все начинается с богатой и фактурной отделки и заканчивается представлениями Джонатана о современной женственности. Осенне-зимняя коллекция для Loewe не стала исключением.
За кулисами показа дизайнер охотно рассказывал о странном опыте: чтобы лучше понять женщин и их потребности, он, например, сознательно понижал температуру в помещении. Так на свет появились эти эклектичные образы, в которых нашлось место не только легким платьям в традиционном авангардном духе, но и деталям из кожи и меха, а также шерстяным свитерам. Асимметричные драпировки, которые придают образам романтики Андерсон дополнил довольно жесткими элементами, таким образом создав правильное равновесие и скульптурность. Получилось очень здорово и, как всегда у Джонатана, оригинально и ново.
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