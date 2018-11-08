Неделя моды в Париже: Loewe. Весна, 2019

Джонатан Андерсон продолжает исследование традиционных ремесел и ручной работы.

На парижской Неделе моды Джонатан Андерсон показал очень мощную коллекцию, созданную для дома Loewe. Сам дизайнер сказал о ней, что она сочетает три главные составляющие: она красива, она интересна и она адресована реальным женщинам. Что касается последнего, то мало кто из дизайнеров умеет создавать настолько реалистичные коллекции, как Андерсон. Модельер очень чуток к своим клиенткам, при этом не просто знает их запросы, но и знает, как их красиво удовлетворить. И если Джонатан работает с простыми силуэтами или даже пытается быть минималистичным, то используемый им декор говорит сам за себя. Эти модели хочется не просто разглядывать, из хочется трогать, изучая и восхищаясь ручной работой мастериц. При этом одежда явно адресована тем, кто постоянно находится в движении, она комфортна и функциональна. Хоть и не без доли эксцентрики.