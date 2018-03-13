Неделя моды в Париже: Louis Vuitton. Осень, 2018

В новой коллекции Николя Гескьер вспоминает о женщинах, рядом с которыми он вырос и по стилю которых изучал французскую элегантность.

1 / 46 Louis Vuitton. Осень, 2018



























































































Как и многие другие бренды, Louis Vuitton поддержал инициативу #MeToo. Впрочем, этого и следовало ожидать от дома, который адресует свои коллекции сильным современным женщинам. Эта же идея реализуется и в выборе Эммы Стоун на должность бренд-посла, который выбирает для красной ковровой дорожки «Оскара» не привычные кружева, декольте и шлейфы, а стильный брючный костюм. Следуя за современными женщинами, Louis Vuitton под руководством Николя Гескьера отказывается и от услуг токсичных Патрика Демаршелье и Брюса Вебера, впутанных в сексуальный скандал. Именно так строится последовательная и логичная история уважающей себя марки, знающей, для кого она работает и чего хочет добиться.

Что касается самой новой коллекции, то она все так же о том, как хочет одеваться современная женщина. Это поиск гармоничного компромисса между комфортом и свободой, с одной стороны, и люкса и высокого вкуса – с другой. За вдохновением Гескьер обращается к образам женщин, рядом с которыми он рос. Именно они повлияли на формирование его вкуса и его представлений о том, что такое элегантность и парижский шик. Плиссированные юбки, юбки в сочетании с жакетами, дневные платья, укороченные пиджаки… По сути, дизайнер работает с базовым гардеробом, который уместен везде и всегда. Однако Николя хочет скрасить серые будни и добавляет образам декоративных деталей: заметных пуговиц, металлических медальонов и цепочек, вышитых воротничков, ложных карманов и кожаных вставок.