Неделя моды в Париже: Louis Vuitton. Весна, 2019

Николя Гескьер вновь обращается к теме научной-фантастики и будущего и создает одежду, предназначенной для расширения прав и возможностей женщины.

Практически каждая коллекция дизайнера ставит перед нами вопрос: должна ли мода быть политичной? И всегда мы отвечаем: да, сегодня одежда – это не просто одежда. Именно поэтому Гескьер, разделяющий феминистские идеалы и идею равноправия, обращается к теме ретро-футуризма и создает коллекции, вдохновленные образом сильной женщины. Дизайнер не рассказывает истории, он придумывает концептуальные образы, которые могут придать женщине силу.

Чтобы предложить современной женщине современные доспехи, в которых она будет себя чувствовать не только уверенно, но и комфортно, Николя Гескьер использует преувеличенные объемы. Некоторые детали он делает похожими на рыцарские доспехи и соединяет их между собой контрастными тканями. Дизайнер использует угловатые формы и резкие конструкции. В некоторых случая он черпает вдохновение в наследии дома Balenciaga, который когда-то возглавлял: отсюда кольчуги, скульптурность и андрогинность образов.